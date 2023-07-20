Эксклюзив 20 июля 2023, 01:15 «Ударил со всего размаху бутылкой». Девушка рассказала о нападении незнакомца в барнаульском клубе Посетитель клуба в Барнауле пробил голову девушке после отказа заняться с ним сексом

Читать 360tv в

Жительница Барнаула пострадала от рук незнакомца, когда отдыхала с друзьями в клубе. Мужчина пробил девушке голову стеклянной бутылкой. Пострадавшая поделилась подробностями нападения с «360».

По словам девушки, она пришла в клуб с друзьями, чтобы отдохнуть и попеть песни в караоке. В какой-то момент к ее подруге начал приставать один из посетителей с предложениями продолжить вечер в более интимной обстановке. А после того, как ему отказали, незнакомец решился на крайние меры.

Реклама

«Он зашел в помещение, где мы находились, и со всего размаху ударил бутылкой меня по голове. В этот момент я не сразу поняла, что произошло. Даже сначала подумала, что-то упало. После этого я спряталась за мою подругу», — рассказала собеседница.

Друзья девушки сразу же поймали нападавшего на улице. Мужчина аргументировал им свой поступок коротко: «Просто так». Сотрудники клуба вызвали полицейских, которые задержали дебошира. Теперь ему грозит уголовный срок.

Также пострадавшая отметила, что находится под наблюдением врачей, ей предстоит долгое лечение.