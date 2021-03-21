«Ударил меня по лицу»: пьяный пассажир разбил машину новосибирского таксиста

Таксист Андрей из Новосибирска привез отца и сына из пригорода в город. По словам водителя, в дороге все было нормально, они общались на отдаленную тему, но в конце поездки мужчина схватил его за капюшон и начал душить. Платить клиент за поездку явно не собирался. После этого агрессивный пассажир побил водителя, помял машину ногами.

Как рассказал «360» пострадавший таксист, его пассажир в начале поездки представился гостем из Санкт-Петербурга и родственником актера Валерия Золотухина. По словам собеседника, после конфликта отец с сыном убежали не в дом по адресу, а в соседний.

«Я сказал: „Рассчитайтесь“. Он меня начал матом крыть. Ударил меня по лицу, я маленько на бок двери облокотился. Он продолжил кидаться. <…> Он меня больше раза в два. Он реально здоровый конь», — вспомнил таксист.

После этого пьяный, по словам таксиста, мужчина начал бить машину. Андрей добавил, что он инвалид и машина для него — это единственный источник доходов. Другим способом, кроме как таксовать, он зарабатывать себе на жизнь не может.

Агрессивный пассажир с сыном сбежали. Пострадавший погнался за ними, но дверь в подъезд перед ним захлопнулась. Водитель добавил, что рядом с местом конфликта в гараже были пять человек, которые отказались ему помочь.