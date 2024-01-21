Происшествия 21 января 2024, 13:09 Удар ВСУ по рынку Донецка назвали местью за провал на фронте Мэр Донецка Кулемзин: ударом по рынку ВСУ отыгрались за неудачи в боях РИА «Новости»

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Обстрелявшие Донецк украинские боевики прекрасно знали, что в выходной день на рынке в Кировском районе города находится большое количество людей. Но неофашистов это не остановило. Накопленную злость за неудачи в боях они выместили на мирном населении, отметил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Он подчеркнул, что воскресенье, 21 января, стало еще одним черным днем в истории города.

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«Украинские неофашисты цинично обстреляли оживленное место города, где в выходной день собирается одновременно большое количество мирных людей. За свои неудачи на фронте они решили подло отыграться на беззащитных жителях Донецка», — написал Кулемзин.

Мэр принес соболезнования родным и близким погибших. Он уточнил, что, по последним данным, жертвами удара ВСУ стали 12 человек. Экстренные службы сейчас устанавливают имена погибших.

Расположенные в микрорайоне Текстильщик торговые ряды и магазины украинские боевики атаковали в воскресенье, 21 января. По оценке главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, погибли не менее 13 человек, 10 получили ранения. По его словам, данные не окончательные и продолжают поступать.