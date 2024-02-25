Происшествия 25 февраля 2024, 18:37 Удар ВСУ по Белгородской области оставил без света жителей поселка Ленинский Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли поселок Ленинский в Белгородской области РИА «Новости»

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Украинские боевики атаковали поселок Ленинский Шебекинского городского округа в Белгородской области. Из-за обстрела в населенном пункте возникли проблемы с электроснабжением. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в результате удара ВСУ никто не пострадал, но повреждения получили линии электропередачи. Из-за этого без света остались некоторые жители поселка.

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«Аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с министерством обороны», — добавил Гладков.

Ранее украинская армия попыталась ударить с помощью БПЛА по населенному пункту Зайцево в Донецкой Народной Республике. Примерно в 13:40 дрон сбросил на поселок взрывоопасный предмет.

В этот же день ВСУ обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка. Из-за атаки многоэтажного жилого дома пострадали две горожанки. Украинские боевики также сбросили три боеприпаса на Никитский район Горловки.