Происшествия 24 декабря 2022, 17:19 Удар ВСУ оставил жителей Каховки без газоснабжения Администрация Новокаховского округа сообщила об артиллерийском ударе со стороны ВСУ РИА «Новости»

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В ночь на 24 декабря Вооруженные силу Украины нанесли мощный артиллерийский удар по Каховке в Херсонской области. Об этом сообщили в администрации Новокаховского городского округа в Telegram-канале.

«Сегодня ночью ВСУ нанесли по Каховке самый мощный удар за время военного террора националистов по отношению к мирным жителям нашего округа», — сказали в администрации.

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Ударам подверглись центр города, завод электросварочного оборудования, рынок и окрестности, набережная, микрорайоны Светлово, ПДУ и Любимовка. Из-за обстрела повреждены жилые дома и нарушено газоснабжение.

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«Без газоснабжения из-за порывов остались улицы в районах Центр и Щемиловка», — пояснили в мэрии.

В ближайшее время подачу газа в дома обещали восстановить. Информация о жертвах уточняется. В администрации добавили, что городские службы уже работают над устранением последствий.

Округ часто оказывается под обстрелами украинских войск. ВСУ атаковали Новую Каховку 21 декабря. Одна из ракет попала в жилой дом.