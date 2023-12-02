02 декабря 2023, 19:09
Удар ВСУ обесточил поселок Теткино под Курском
Губернатор Старовойт: поселок Теткино обесточен после удара ВСУ, дома повреждены
Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Теткино в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«Пострадали четыре домовладения. Обязательно окажем собственникам помощь в ремонте», — написал губернатор.
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Он также сообщил, что из-за повреждения линии электропередачи поселок обесточен. Аварийные бригады приступят к работе, как только это будет безопасно.
Несколькими часами ранее украинские военные тоже атаковали Теткино. В хозяйственной постройке на территории агропредприятия выбило окна, снарядами повредило несколько машин. ВСУ также сбросили с беспилотника взрывчатку в деревне Елизаветовке.
В этот же день боевики обстреляли Донецк, ранения получили пенсионер и женщина. В нескольких домах повредило остекление.
ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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