Важное 02 декабря 2023, 19:09 Удар ВСУ обесточил поселок Теткино под Курском Губернатор Старовойт: поселок Теткино обесточен после удара ВСУ, дома повреждены Pxhere

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Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Теткино в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Пострадали четыре домовладения. Обязательно окажем собственникам помощь в ремонте», — написал губернатор.

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Он также сообщил, что из-за повреждения линии электропередачи поселок обесточен. Аварийные бригады приступят к работе, как только это будет безопасно.

Несколькими часами ранее украинские военные тоже атаковали Теткино. В хозяйственной постройке на территории агропредприятия выбило окна, снарядами повредило несколько машин. ВСУ также сбросили с беспилотника взрывчатку в деревне Елизаветовке.

В этот же день боевики обстреляли Донецк, ранения получили пенсионер и женщина. В нескольких домах повредило остекление.