13 апреля 2023, 17:09
Удар ВСУ из HIMARS разрушил котельную больницы в Сватове
Представительство ЛНР в СЦКК показало последствия обстрела больницы в Сватове
Украинские боевики обстреляли населенный пункт Сватово на территории Луганской Народной Республики. Удар из HIMARS разрушил здание котельной местной больницы, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Всего противник выпустил три ракеты типа M31 GMLRS.
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«В результате обстрела <…> разрушена котельная Сватовской центральной районной многопрофильной больницы», — подчеркнули в представительстве.
В результате атаки повреждения также получили административные здания больницы и стадион «Нива».
Представительство ЛНР в СЦКК показало в своем Telegram-канале последствия обстрела. В кадр попали обвалившиеся конструкции, воронка в земле от упавшего снаряда и обломки ракеты.
Данные о пострадавших не поступали.
Информация об обстреле больницы появилась еще утром 13 апреля.
ЛНР
ВСУ
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