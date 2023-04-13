Происшествия 13 апреля 2023, 17:09 Удар ВСУ из HIMARS разрушил котельную больницы в Сватове Представительство ЛНР в СЦКК показало последствия обстрела больницы в Сватове Фото: представительство ЛНР в СЦКК

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Украинские боевики обстреляли населенный пункт Сватово на территории Луганской Народной Республики. Удар из HIMARS разрушил здание котельной местной больницы, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Всего противник выпустил три ракеты типа M31 GMLRS.

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«В результате обстрела <…> разрушена котельная Сватовской центральной районной многопрофильной больницы», — подчеркнули в представительстве.

В результате атаки повреждения также получили административные здания больницы и стадион «Нива».

Фото: представительство ЛНР в СЦКК Фото: представительство ЛНР в СЦКК Фото: представительство ЛНР в СЦКК Фото: представительство ЛНР в СЦКК

Представительство ЛНР в СЦКК показало в своем Telegram-канале последствия обстрела. В кадр попали обвалившиеся конструкции, воронка в земле от упавшего снаряда и обломки ракеты.

Данные о пострадавших не поступали.

Информация об обстреле больницы появилась еще утром 13 апреля.