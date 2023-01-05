05 января 2023, 18:51
Удар российской авиации прекратил обстрелы ВСУ Кременной
Мирошник сообщил о прекратившихся обстрелах ВСУ по Кременной после удара ВКС России
Украинские боевики на несколько часов прекратили обстреливать Кременную после удара российской авиации. Бывший посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник в беседе с ТАСС заявил, что тишина в городе продолжается уже несколько часов.
Он пояснил, что военные установили координаты огневых точек украинских боевиков и нанесли удар, который окончательно прекратил обстрелы.
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«Сейчас относительно тихо. На Кременском направлении сконцентрированы достаточно большие силы противника», — подчеркнул Мирошник.Дипломат добавил, что утренний обстрел, которому подвергся город, мог быть артиллерийской подготовкой для прорыва. Но ответный огонь подавил основные огневые точки, а авиация разогнала всю группировку ВСУ.
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По данным представительства республики в Совместном центре по контролю и координации, в последний раз попадание украинских снарядов в Кременную произошло в минувший вторник, 3 января. На месте погибла местная жительница, а также повреждения получил жилой дом.
ЛНР
ВСУ
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