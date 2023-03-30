Происшествия 30 марта 2023, 12:52 Удар по поселку Троицкое в ЛНР ракетами HIMARS привел к ранению шести жителей СЦКК: шесть человек получили ранения в поселке Троицкое при ударе ВСУ ракетами HIMARS РИА «Новости»

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Украинские боевики выпустили два снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS по поселку Троицкое в Луганской Народной Республике. Ранения различной степени тяжести получили шесть мирных жителей. Об этом сообщило представительство региона в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

В ведомстве уточнили, что удар по населенному пункту нанесли в 09:10. Всего в поселке сдетонировали два снаряда. Первой пострадавшей стала женщина 1984 года рождения, после количество раненых выросло до шести.

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Повреждения получили четыре многоквартирных дома, корпус Троицкой центральной многопрофильной больницы и магазин.

Украинские боевики в минувшее воскресенье, 26 марта, дважды ударили по городу Сватово в Луганской Народной Республике. От взрывов снарядов погиб молодой человек 19 лет, а 20-летняя девушка получила ранения. Украинские ракеты полностью разрушили жилой дом и повредили еще шесть.