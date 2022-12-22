Важное 22 декабря 2022, 11:09 Удар по отелю с Рогозиным в Донецке могли нанести из французской гаубицы — Следком СК предположил, что удар по отелю с Рогозиным в Донецке могли нанести из гаубицы Caesar РИА «Новости»

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Удар по гостинице в Донецке, где находился экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, вероятно, нанесли из французской гаубицы Caesar. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

«Удары по гостинице наносились высокоточными боеприпасами, предположительно, 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки Caesar», — сказано в сообщении ведомства.

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Следователи выясняют все обстоятельства случившегося и найдут людей, которые причастны к обстрелу. В СК пообещали, что также разберутся в атаках на населенные пункты. В частности, националисты открыли огонь по Ленинского району Донецка. В результате этого есть погибшие и раненые. Кроме того, пострадали житель Владимировки в Волновахском районе ДНР и житель Александровки Петровского района Донецка.

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Гостиницу, в которой находился Дмитрий Рогозин, обстреляли накануне. Он, председатель правительства ДНР Виталий Хоценко и еще несколько человек пострадали при атаке. Рогозину в скором времени должны сделать операцию, его состояние оценивается как удовлетворительное.