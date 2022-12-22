22 декабря 2022, 11:09
Удар по отелю с Рогозиным в Донецке могли нанести из французской гаубицы — Следком
СК предположил, что удар по отелю с Рогозиным в Донецке могли нанести из гаубицы Caesar
Удар по гостинице в Донецке, где находился экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, вероятно, нанесли из французской гаубицы Caesar. Об этом сообщили в Следственном комитете России.
«Удары по гостинице наносились высокоточными боеприпасами, предположительно, 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки Caesar», — сказано в сообщении ведомства.
Реклама
Следователи выясняют все обстоятельства случившегося и найдут людей, которые причастны к обстрелу. В СК пообещали, что также разберутся в атаках на населенные пункты. В частности, националисты открыли огонь по Ленинского району Донецка. В результате этого есть погибшие и раненые. Кроме того, пострадали житель Владимировки в Волновахском районе ДНР и житель Александровки Петровского района Донецка.
Реклама
Гостиницу, в которой находился Дмитрий Рогозин, обстреляли накануне. Он, председатель правительства ДНР Виталий Хоценко и еще несколько человек пострадали при атаке. Рогозину в скором времени должны сделать операцию, его состояние оценивается как удовлетворительное.
Дмитрий Рогозин
Следственный комитет России
Донецк
Реклама
Реклама