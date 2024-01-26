26 января 2024, 19:36
Удар по Ил-76 нанесли французские или американские системы ПВО
Путин: по Ил-76 ударили либо французские, либо американские системы
Атаку на Ил-76 совершили либо американские, либо французские системы противовоздушной обороны. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время встречи со студентами — участниками СВО в Санкт-Петербурге.
О нанесении удара по Ил-76 системами ПВО производства Франции или США говорят средства поражения, изъятые с места падения транспортного воздушного судна. Точная информация появится в ближайшее время.
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«Будет понятно через пару дней», — подчеркнул глава государства.
Ил-76, на борту которого находились украинские военнопленные, потерпел крушение 24 января. Бойцов везли на обмен в Белгородскую область. В результате авиакатастрофы никто не выжил. Черные ящики самолета доставили на экспертизу в лабораторию специализированного НИИ.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Запад не сказал ни слова осуждения касательно удара ВСУ по воздушному судну. Произошедшее требует должной оценки мирового сообщества, отметил официальный представитель Кремля.
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Крушение самолета Ил-76 в Белгородской области
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