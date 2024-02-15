Важное 15 февраля 2024, 13:09 Удар по Белгороду ВСУ нанесли из РСЗО RM-70 «Вампир» Минобороны сообщило о перехвате 14 снарядов «Вампир» над Белгородской областью РИА «Новости»

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Дежурящие в Белгородской области средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над регионом 14 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что украинские боевики запустили снаряды около 12:30. Целью атаки назвали попытку терактов на территории России.

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«Дежурными средствами ПВО 14 реактивных снарядов уничтожены над территорией Белгородской области», — указали в Минобороны.

По неподтвержденным данным, в результате ракетного удара по Белгороду погибли минимум шесть человек, ранения получили не менее 10 жителей.

Один из снарядов или осколков попал в торговый центр города. Видео с места происшествия опубликовало в своем Telegram-канале РИА «Новости».

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о сработавших в столице региона и ее пригородах сирен ракетной опасности. Он призвал жителей укрыться в безопасных местах и не подходить к окнам квартир.