Удар молнии в автомобиль под Новосибирском попал на видео
Разряд молнии попал в движущуюся по Бердскому шоссе иномарку под Новосибирском во время ливня. Видеорегистратор машины, которая ехала чуть позади, заснял происшествие.
Видео опубликовала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» очевидица событий, жительница Новосибирска Галина Ершова.
Молния дважды ударила в автомобиль, движущийся по Бердскому шоссе во время ливня. Внедорожник Toyota RAV4 ехал на небольшой скорости, когда в него попал электрический разряд.
Машину озарила яркая вспышка Инцидент сопровождался мощным хлопком. После удара молнии водитель остановился.
«Как страшно», — сказала женщина, ехавшая в автомобиле позади.
По данным местных СМИ, в результате происшествия никто не пострадал. Toyota также не получила серьезных повреждений. Единственное, что придется сделать водителю иномарки, это купить заднее стекло, которое разбилось от удара молнии.