Удар молнии в автомобиль под Новосибирском попал на видео

Разряд молнии попал в движущуюся по Бердскому шоссе иномарку под Новосибирском во время ливня. Видеорегистратор машины, которая ехала чуть позади, заснял происшествие.

Видео опубликовала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» очевидица событий, жительница Новосибирска Галина Ершова.

Молния дважды ударила в автомобиль, движущийся по Бердскому шоссе во время ливня. Внедорожник Toyota RAV4 ехал на небольшой скорости, когда в него попал электрический разряд.

Машину озарила яркая вспышка Инцидент сопровождался мощным хлопком. После удара молнии водитель остановился.

«Как страшно», — сказала женщина, ехавшая в автомобиле позади.

По данным местных СМИ, в результате происшествия никто не пострадал. Toyota также не получила серьезных повреждений. Единственное, что придется сделать водителю иномарки, это купить заднее стекло, которое разбилось от удара молнии.