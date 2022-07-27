В Туймазинском районе Башкортостана от удара молнии загорелась церковь. Фотографии и видео с места пожара опубликовал в своем Telegram-канале председатель Госкомитета республики по ЧС Фарит Гумеров.

Огонь загорелся вечером 26 июля в селе Воздвиженка. Обошлось без жертв.

«По предварительной информации, в результате попадания молнии произошло возгорание церкви. Погибших и травмированных нет», — написал глава Госкомитета по ЧС.

Он показал фото и видео, на котором горит кровля храма с колокольней. По информации «Интерфакса», пожар площадью 300 квадратных метров локализовали в 18:53 (16:53 по московскому времени). К тушению привлекли 25 спасателей и 9 единиц техники. Точную причину пожара определит дознаватель МЧС России.

Церковь сгорела полностью, сообщил Telegram-канал «Плохие новости». Местные жители опубликовали в соцсетях фотографии, на которых видно, что огонь перекинулся с кровли на внутренние помещения, и целыми остались только стены.