Происшествия 11 августа 2023, 11:25 Удар молнии оставил жителей Калужской области без света Губернатор Калужской области Шапша: пожар на подстанции из-за удара молнии потушили

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В Калуге из-за удара молнии загорелась подстанция, два трансформатора вышли из строя. Пожар потушили и начали переподключение коммуникаций, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Подразделения МЧС вызвали в село Росва на территории Калуги утром 11 августа. На электрической подстанции произошел пожар. Никто, по словам главы региона, не пострадал, но подключенные к подстанции населенные пункты остались без света.

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«Возгорание на подстанции ликвидировано. Выведены из строя два трансформатора. Предварительная причина возгорания — попадание молнии», — написал он.

Владислав Шапша сообщил, что аварийные службы начали переподключать сети, чтобы возобновить электроснабжение.

В Свердловской области во время прогулки с сестрой от удара молнии погибла женщина, сообщили «Известия». Они шли по лесопарку, когда начались ливень и гроза.