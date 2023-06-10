Происшествия 10 июня 2023, 17:23 Удар молнии назвали предварительной причиной пожара на нефтесборном пункте Башкирии Резервуар загорелся на нефтесборном пункте Башкирии после удара молнии РИА «Новости»

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Пожар охватил резервуар с горючей жидкостью на нефтесборном пункте «Япрык» в Туймазинском районе Башкирии. Как сообщила пресс-служба республиканского главка МЧС, в качестве предварительной версии причины возникновения огня рассматривают удар молнии.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 16:25. Прибывшие на место силы и средства МЧС присвоили пожару повышенный ранг сложности.

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Пламя охватило стальной резервуар, где хранится нефтесодержащая жидкость. По предварительным данным, пострадавших нет. Спасатели приняли все необходимые меры для тушения. На месте работали 28 человек и 11 единиц техники.

«Силами МЧС России и оперативными службами предприятия открытое горение ликвидировано», — отметили в ведомстве.

Специалисты начали проливку конструкций.

Это не первый крупный пожар в Башкирии за последние дни. В минувшую пятницу 9 июня, около железнодорожного вокзала Уфы загорелся склад горюче-смазочных материалов. Пламя перекинулось на стоящие на путях цистерны.

Следователи сообщили, что в результате происшествия пострадал один человек. По предварительным данным, огонь возник из-за нарушения правил промышленной безопасности опасных объектов. По этому факту следователи завели уголовное дело.