Происшествия 09 июня 2023, 11:28 Удар беспилотником по многоэтажке в Воронеже попал на видео Взрыв после удара беспилотником по дому в Воронеже попал на видео Соцсети

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В Воронеже беспилотник врезался в многоквартирный дом на улице Белинского, пострадали три человека. Telegram-канал «Типичный Воронеж» показал момент удара и взрыв.

Предполагаемый беспилотник сначала ровно летел по небу, а затем резко сменил траекторию, ускорился и врезался в многоэтажку. После этого произошел взрыв с огнем и черным дымом.

Неизвестный БПЛА атаковал многоэтажку в Ленинском районе Воронежа утром 9 июня. Очевидцы заметили его над проспектом Патриотов и Краснознаменной улицей, услышали свист, затем удар. В соцсетях появились кадры пролетающего БПЛА.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев подтвердил, что на улице Белинского упал дрон. Сначала он сообщил о двух пострадавших, затем — о трех, их ранили осколки стекла. После оценки последствий жителям окажут бытовую помощь. Пока на месте работают ФСБ, МЧС и другие службы.