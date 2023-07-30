Происшествия 30 июля 2023, 16:28 Учительницу русского языка задержали в Крыму за попытку поджечь военкомат Shot: 51-летнюю учительницу задержали за попытку поджечь военкомат в Феодосии Pxhere

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Преподавательница русского языка в Крыму пыталась поджечь военкомат. Женщину задержали, в ее телефоне нашли переписку с куратором. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

«51-летняя педагог накануне около семи вечера пришла к комиссариату в Феодосии на Земской улице и бросила в здание коктейль Молотова», — уточник канал.

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Однако бутылка не долетела — она разбилась на асфальте. Пламя вспыхнуло, но быстро потухло. Никто не пострадал, повреждений инфраструктуры не было. Теперь с женщиной работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее мужчина устроил взрыв на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самаре. Уроженец Украины действовал под руководством человека из другой страны. В НПЗ он заложил три взрывчатки, одна из них сдетонировала раньше времени. Подозреваемого задержали, суд арестовал его на два месяца.