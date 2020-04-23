Учительницу из Астрахани осудят за интимную связь с учеником

По данным следователей, педагог и ученик вступали в интимную связь на протяжении нескольких месяцев — с ноября 2019 по февраль 2020 года. Сотрудники правоохранительных органов заявили, что учительница совершала и другие развратные действия в отношении подростка. Об этом написал сайт «Дни.ру».