23 апреля 2020, 18:01
Учительницу из Астрахани осудят за интимную связь с учеником
В Астрахани учительница биологии пойдет под суд из-за совершения действий сексуального характера в отношении ученика, не достигшего 16-летнего возраста. Об этом сообщил сайт Vse42.ru.
По данным следователей, педагог и ученик вступали в интимную связь на протяжении нескольких месяцев — с ноября 2019 по февраль 2020 года. Сотрудники правоохранительных органов заявили, что учительница совершала и другие развратные действия в отношении подростка. Об этом написал сайт «Дни.ру».