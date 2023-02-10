Происшествия 10 февраля 2023, 20:49 Учительница захотела уволиться после того, как девочка изрезала одноклассницу. На ее защиту вышли жители Химок Родители учеников школы, где девочка изрезала ножом одноклассницу, вышли на защиту учителя Телеканал «360»

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Родители учеников из химкинской школы, в которой несколько дней назад одна из пятиклассниц изрезала ножом другую ученицу, собирают подписи в защиту классного руководителя. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT. Однако, как уточнили «360» в Управлении по образованию администрации городского округа Химки, никто учителя не увольнял, она сама написала заявление.

Несколько десятков родителей и выпускники пришли к школе, чтобы поддержать 45-летнюю Ольгу Маслову, которая была учителем математики и классным руководителем у нападавшей девочки и ее жертвы. Родители уверены, что преподавателя уволили. Собравшиеся отметили, что не считают учительницу виноватой в случившемся и заявили, что она не должна нести такое жестокое наказание за поступки других людей. Они также назвали ее отличным педагогом.

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В Управлении по образованию администрации городского округа Химки заявили "360", что Маслову не уволили, она сама написала заявление по собственному желанию.

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«Педагог отстранена от работы по личной просьбе в связи с морально-психологическим состоянием. Заявление на увольнение написано по собственному желанию и передано директору», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что официально женщина пока числится в штате. Заявление еще не запустили в делопроизводство.

В СК по Московской области также уточнили, что слухи о привлечении преподавателя к уголовной ответственности не соответствуют действительности. В ведомстве призвали доверять только официальным источникам.