Учительница спасла тонувшего ребенка в Нижневартовске

На базе отдыха «Кедр» ребенок случайно оказался в холодной воде, доставая улетевший мяч. Глубина водоема резко увеличивалась, и не заметивший этого ребенок быстро пошел ко дну.

Ступицкая стала очевидцем происшествия и без раздумий бросилась к мальчику. Она рассказала, что времени колебаться не было: «Ребенок уже наглотался воды и перестал бороться. Это было действительно страшно. Счет шел на секунды, очень страшно было за ребенка». Учительница добавила, что, хотя она и оказалась рядом с тонувшим первой, спасали несчастного несколько человек.

Заместитель главы Нижневартовска по социальной и молодежной политике Надежда Волчанина отметила: «Поступок учителя, конечно, достоин всякого уважения. То, что сделала Ступицкая, заслуживает не просто слов благодарности, но и награды».

Она добавила, что Ступицкую номинируют на главную награду города — «Гордость Нижневартовска». Такого звания удостоили ранее Сергея Рыжова, космонавта и Героя России.