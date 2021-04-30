Учительница сломала ребенку шею из-за шума на перемене

Учитель одного из образовательных учреждений в Ленобласти жестоко наказал учащегося за шум. Вскоре после этого ребенок оказался в больничной палате. Об этом сообщил Пятый канал.

Мать школьника рассказала, что ее сын проводил время с детьми на перемене. Это, по невыясненной причине, не понравилось одной из преподавательниц. Она ухватила ребенка за шею, чтобы успокоить. После этого у ребенка еще несколько дней были головные боли, из-за которых он попал в больницу.

Медики обнаружили перелом одного из позвонков, поэтому положили в отделение хирургии. В настоящее время врачи оценивают его состояние как среднетяжелое. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося, добавили в «Дни.ру».