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    29 сентября 2020, 07:27

    Учительница принесла топор на занятия в школу Сахалина

    Наза Салех Захи

    Преподавательница из города Оха в Сахалинской области принесла на занятие к второклассникам топор. В связи с этим областная прокуратура начала проверку.
    Учительница принесла топор на занятия в школу Сахалина

    «Организована проверка по информации СМИ о том, что педагог принесла топор в учебное заведение», — говорится на официальном сайте ведомства.

    Прокуратура оценит, как выполнялось законодательство об образовании и безопасном нахождении учеников в школе.

    Ранее в соцсетях появилось аудиосообщение, которое якобы принадлежит маме второклассника из школы № 1 в Охе. Женщина заявила, что учительница в классе угрожала ребенку топором из-за плохого чтения. Об этом написал портал «Сахалин.инфо».

    Администрация города ответила, что это сообщение — фейк, а родители ученика не имеют претензией к преподавательнице.

    Министерство образования Сахалинской области подтвердило «Интерфаксу», что педагог принесла топор на урок. Однако орудие было лишь наглядным пособием. Тем не менее в ведомстве подчеркнули, что брать топор в школу недопустимо.

    Администрация учебного учреждения, где все произошло, также проводит проверку.

    Новости SMI.FM