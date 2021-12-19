Учительница в Березовской порвала тетрадь ребенку и дала пощечину при всех

Очередной конфликт учителя с учеником произошел в Березовской. Там педагог при всех разорвала тетрадь, принадлежащую школьнику, да еще и влепила парню пощечину. Видео тайно сняли очевидцы.

По словам очевидцев, парень сидел в телефоне, когда прочие сдавали работы. Учительница сама «изъяла» тетрадь, и тогда школьник подошел к ее столу, заявил: «Отдай». В итоге реакция не заставила себя долго ждать.

Сообщается, что все это произошло в местной школе № 2. В комментариях к видео в соцсетях дети и родители встали на защиту учителя. Они заявили, что ученик не только потребовал вернуть тетрадь, но и обматерил педагога. «Этого учителя невозможно так вывести, я считаю, что ученик не прав», — написал один из одноклассников мальчика.

Во Франции тем временем травля в школе и университете станет уголовным преступлением. Максимальное наказание за буллинг — лишение свободы до трех лет и штраф до 45 тысяч евро, в случае доведения жертвы до самоубийства — лишение свободы до 10 лет и штраф до 150 тысяч евро. Эксперты отмечают, что закон поможет приструнить детей-агрессоров, но вряд ли приведет к увеличению числа арестов, ведь доказать виновность в таком деле довольно тяжело. Также не очень понятно, распространится ли закон на учителей, которые вольно или невольно сами становятся часто субъектами травли.