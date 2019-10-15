Учительница поднимала руку на детей в московской школе коррекции. Разоблачить ее помог частный детектив

В одной из московских школ, которая также называется центром развития и коррекции, учительница подняла руку на учеников. Ее действия попали на камеру видеонаблюдения. Сейчас женщину уволили. О ситуации «360» рассказала детский клинический психолог, сотрудница школы Елена Поднебесных.

Поднебесных работает в этой школе и называет ее очень хорошим учебным заведением с богатой историей. Школе 110 лет. Она отметила, что тот «чудовищный случай», который произошел, совсем не типичен для этого места.

«Везде бывают оборотни. Возможно, это из-за недостаточного кадрового отбора. Возможно, из-за недостаточного контроля за действием учителей», — попыталась объяснить случившееся психолог.

Какое-то время назад она заподозрила, что один из педагогов жестоко обращается с детьми.

«Мне пришлось обратиться к частному детективу и установить скрытые камеры в классе. Действительно, в первый же день подтвердились факты избиения учителем несовершеннолетних невербальных детей, которые не могли даже пожаловаться родителям», — отметила собеседница «360».

На кадрах из школы видно, что преподавательница бьет детей по лицу, указкой тычет тех, кто не хочет класть руки на парту. Кадры Елена Поднебесных передала руководству школы, а также приложила к заявлениям в полицию, Следственный комитет и департамент образования мэрии Москвы.

Однако после этого распускавшую руки преподавательницу не уволили. Она продолжила работать с детьми и получать деньги еще целую неделю. Об этом рассказал частный детектив Антон Баукин, который занимался установкой камер. По его словам, среагировали на видео только в полиции, где завели уголовное дело.

«В отдел полиции я сам писал заявление, потому что по закону о частной детективной деятельности, если я выявил нарушения законодательства, то должен обязательно заявить. Ну и тут преступление очень серьезное. Как можно обижать детей-инвалидов, которые ни сдачу не могут дать, ни сказать ничего?» — возмутился детектив.

Во вторник, 15 октября, стало известно, что педагога уволили по статье в связи с утратой доверия.

После появления информации о жестоком обращении классного руководителя с учениками четвертого класса провели служебное расследование. По итогам появилось решение о ее увольнении, сказала директор школы № 2124 Ирина Колобаева. Ее комментарий «360» предоставили в управлении по развитию государственно-общественного управления и связей с общественностью Департамента образования и науки города Москвы.

В связи со сложившейся ситуацией детский клинический психолог Елена Поднебесных обратилась к родителям детей с особенностями развития и подчеркнула, что такие горе-учителя все-таки встречаются нечасто. Большинство педагогов — адекватные и профессиональные люди. «Мы живем в открытом обществе, и нужно не бояться изобличать зло», — резюмировала она.