Учительница перевела мошенникам 15 миллионов в Москве

Мошенники обманом вынудили школьную учительницу перевести им более 15 миллионов рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Это произошло в Москве. Женщине позвонили неизвестные, представившиеся полицейскими. Они заявили, что с ее счетов пытаются украсть деньги. После этого ей позвонил якобы сотрудник банка и предложил перевести средства на «безопасный счет». Женщина отправила 15,2 миллиона рублей.

Вскоре она поняла, что ее обманули и заявила в полицию. Правоохранительные органы начали проверку, написал Daily Storm.