Происшествия 10 июля 2023, 00:22 Учительница отдала 128 тысяч рублей за муляж iPhone в Подмосковье Shot: в салоне связи учительнице продали муляж iPhone за 128 тысяч рублей Pixabay

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Школьной учительнице продали муляж вместо iPhone за 128 тысяч рублей. Это произошло в Мытищах, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, 48-летняя женщина давно планировала купить смартфон, поэтому копила на него деньги. Когда нужная сумма была у нее на руках, учительница пошла в салон связи. Но перед покупкой ей не дали осмотреть телефон.

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Администратор сказала, что вскрыть фирменную коробку можно только после внесения в кассу всей суммы для покупки. Женщина рассчиталась за гаджет и ушла домой.

Вот только, когда коробка была вскрыта, в ней вместо телефона лежал муляж. Учительница стала требовать от магазина вернуть заплаченные за iPhone деньги, но ей ответили отказом.

Ранее мошенники обманули 11-летнего мальчика на 400 тысяч рублей, рассказав по телефону о попавшей в больницу бабушке. Полиция разыскивает злоумышленников.