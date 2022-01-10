Учительница из Кузбасса обматерила школьника, не желавшего отдавать наушники

Очередное видео с превышающей полномочия учительницей попало в Сеть. На нем молодой педагог пытался заставить одного из школьников снять наушники.

Мальчик находился в этих наушниках на уроке. На отказ снять их учительница долго нависала над ним и повторяла: «Ты вообще кто такой?» В какой-то момент она перешла на мат, и школьник наушники отдал. По предварительным данным, видео снято в одной из школ Ленинск-Кузнецкого.

Социальные сети при этом пишут, что у мальчика есть ментальные нарушения.

В Березовской ранее педагог при всех разорвала тетрадь, принадлежащую школьнику, да еще и влепила парню пощечину. Видео тайно сняли очевидцы. По их словам, парень сидел в телефоне, когда прочие сдавали работы. Учительница сама «изъяла» тетрадь, и тогда школьник подошел к ее столу, заявил: «Отдай». В итоге реакция не заставила себя долго ждать.

В комментариях к видео в соцсетях дети и родители встали на защиту учителя. Они заявили, что ученик не только потребовал вернуть тетрадь, но и обматерил педагога.