Учительница из Челябинска умерла на глазах у школьников

Педагог скончалась в актовом зале во время прослушивания стихотворений, которые зачитывали участники школьного этапа в рамках конкурса художественного чтения «Шаг к Парнасу» 17 октября.

Коллеги вывели учащихся из помещения. Медицинский работник оказывал первую помощь, оперативно приехала скорая, вызвали еще одну скорую-реанимацию, написал сайт 74.ru. Однако спасти 62-летнюю учительницу не удалось.

Причина смерти пока не известна, ее предстоит установить специалистам. Педагог имела нагрузку 18 часов в неделю, это средний показатель.