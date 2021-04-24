Учителя в Москве отстранили от работы по подозрению в домогательствах

Учителя московской школы № 760 отстранили от работы после того, как заподозрили в домогательствах к ученикам. Сейчас им занимаются правоохранительные органы, сообщил РИА «Новости» директор учреждения Артем Васильев.

В соцсетях появилось видео, на котором мужчина спаивает детей. Администрация школы изучила ролик и решила отстранить преподавателя от работы до окончания расследования.

«Вся имеющаяся информация подготовлена и была передана в правоохранительные органы», — сообщил директор школы.

Васильев добавил, что школа ни в коем случае не пытается покрывать учителя, если он совершает такие поступки.

Один из школьников на своей личной странице рассказал, что он и его друг подверглись домогательствам преподавателя. Мальчик написал, что обращался в школу, но учителя никто не наказал, напротив, его самого якобы начали травить. Однако директор заявил, что ни ученик, ни его опекун не обращались в школу с информацией, которая была указана на его странице.

По сообщениям СМИ, мужчина регулярно приглашал своих учеников к себе домой или на дачу, где спаивал их алкоголем и предлагал сексуальные игры.

В Ярославле ранее задержали пенсионера, который домогался маленькой девочки в автобусе.