Учителя ОБЖ школы Иркутска отстранили от работы за избиение ученика год назад

Видео с урока ОБЖ в одной из школ Иркутска разошлось по социальным сетям. В ролике учитель матерится и бьет по затылку одного из учеников. Как рассказала «360» мама пострадавшего мальчика, видео сняли еще год назад. Все это время учитель продолжал работать в школе.

По словам женщины, ее сын беспокойный ребенок, которого постоянно подставляли одноклассники. С их подачи он распилил стяжку токарного станка, которую родителям пришлось восстанавливать за свой счет. Но тогда проблему быстро уладили.

Но после этого случая с подачи друзей сын снова что-то натворил и учитель на него сорвался.

«Я не знаю, что там у них было, но сын мне позвонил и говорит, посмотри видео, а то его могут удалить. Я посмотрела, заплакала, а муж собирался ехать туда разбираться. Там было два ролика: на одном учитель бил моего ребенка, а на втором схватил за рубашку и ругался матом», — рассказала женщина.

Источник фото: vk.com

Мама мальчика отметила, что тут же набрала учителю, чтобы он объяснил свое поведение, но он разговаривать по телефону не захотел и предложил встретиться у директора.

«Я на следующий день пошла, написала заявление директору. Мне пообещали во всем разобраться. После я получила ответ, что с учителем провели беседу. Вроде как все успокоилось и забылось», — заявила собеседница «360».

Женщина отметила, что за учителя вступились другие учителя, с которыми он нормально общался. Спустя год у нее к преподавателю претензий тоже нет. Но сын больше не ходит на его уроки.

Источник фото: vk.com

«С одной стороны он не прав, не надо было материться, но ребенок у меня достаточно беспокойный. А у него таких целый класс. Поэтому пусть работает», — подчеркнула она.

Проверку разошедшегося по социальным сетям ролика начали МВД, прокуратура и Следственный Комитет. Правоохранители увидели в действиях учителя нарушение статьи Уголовного Кодекса «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

В пресс-службе администрации города сообщили, что собственную проверку начал департамент образования. Ведомство намерено оценить действия учителя, учеников и руководства школы. На период работы педагога отстранили от работы, не смотря на то, что его учительский стаж составляет более 20 лет.