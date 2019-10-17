  • Учителя ямальской школы заподозрили в экстремистской деятельности

    17 октября 2019, 15:28

    Анастасия Карпеева

    Администрация Ямальского района начала проверку в Новопортовской школе-интернате имени Лапцуя. Предположительно, один из учителей состоит в запрещенной в России экстремистской организации. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на департамент образования ЯНАО.

    Заявление поступило от других педагогов школы, которые заметили странное поведение коллеги.

    «Проверку проводит муниципалитет — департамент образования Ямальского района. Проверка проводится по обращению педагогов, которые выражают профессиональную озабоченность», — сказали в ведомстве.

    Источник сообщил, что учитель состоит в «Саентологической церкви» (Отделения организации в ряде регионов России были запрещены по решению суда).

    «Говорят, что у него в трудовой книжке имеется официальная запись об этом. Педагоги пытаются обезопасить себя и детей, потому как он так или иначе имеет доступ и общается с детьми. Рассказывает им про астрал», — сказал инсайдер.

    Директор интерната заявила, что готова общаться только после официального запроса. В мэрии района на звонки Ura.ru не ответили.