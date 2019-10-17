Учителя ямальской школы заподозрили в экстремистской деятельности

Заявление поступило от других педагогов школы, которые заметили странное поведение коллеги.

«Проверку проводит муниципалитет — департамент образования Ямальского района. Проверка проводится по обращению педагогов, которые выражают профессиональную озабоченность», — сказали в ведомстве.

Источник сообщил, что учитель состоит в «Саентологической церкви» (Отделения организации в ряде регионов России были запрещены по решению суда).

«Говорят, что у него в трудовой книжке имеется официальная запись об этом. Педагоги пытаются обезопасить себя и детей, потому как он так или иначе имеет доступ и общается с детьми. Рассказывает им про астрал», — сказал инсайдер.

Директор интерната заявила, что готова общаться только после официального запроса. В мэрии района на звонки Ura.ru не ответили.