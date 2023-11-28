Происшествия 28 ноября 2023, 18:04 Учителя из Москвы оштрафовали из-за рисунка свастики на школьной доске Суд в Москве оштрафовал учителя информатики на 40 тыс. руб. за рисунок свастики РИА «Новости»

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Хорошевский районный суд Москвы назначил административный штраф в 40 тысяч рублей учителю информатики, нарисовавшему на доске свастику. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Учителя информатики признали виновным в административном нарушении, закрепленном в части первой статьи 20.3.3 КоАП РФ. Его действия сочли дискредитирующими Вооруженные силы России.

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Во время урока информатики 27 ноября в ГБОУ № 1619 педагог нарисовал на интерактивной доске свастику и написал проукраинский лозунг. Его немедленно отстранили от занятий. В отношении учителя начали проверку.

Ранее столичный главк Следственого комитета начал проверку после сообщения о выброшенной из окна школьнице в Москве. Тринадцатилетнюю девочку вытолкнул в окно на перемене ученик той же школы.