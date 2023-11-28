Происшествия 28 ноября 2023, 14:25 Учителя информатики из Москвы отстранили за рисунок свастики на доске РИА «Новости»: нарисовавшего свастику школьного учителя из Москвы отстранили РИА «Новости»

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Учителя информатики из Москвы отстранили от работы за то, что он написал на доске проукраинский лозунг и нарисовал свастику. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на директора учебного учреждения Евгения Скуднова.

По его словам, в отношении педагога началась проверка. Директор школы сообщил, что окончательные кадровые решения примут по ее итогам.

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«Администрация школы незамедлительно отстранила педагога от уроков и сообщила о случившемся в правоохранительные органы», — отметил он.

С учениками класса, где произошел инцидент, провели профилактическую беседу. Для всех остальных школьников также организуют мероприятия, чтобы рассказать об опасности экстремизма

Информация об инциденте, произошедшем 27 ноября, появилась в СМИ. По информации Telegram-канала Mash, в московской школе № 1619 учитель информатики во время урока нарисовал на интерактивной доске свастику и написал украинский лозунг. Потенциально ситуацию могут рассмотреть как акт дискредитации ВС России и проявление экстремизма.