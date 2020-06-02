Учителя физкультуры из Нижневартовска подозревают в педофилии

По данным следствия, мужчина преподавал физическую культуры в одной из школ города. Сообщается, что он с 2015 по 2020 годы неоднократно применял насильственные действия сексуального характера в помещении школы в отношении учениц.

На данный момент следователи знают о трех потерпевших, которым на момент совершения насилия было по 15-16 лет.

«В настоящее время следователями проверяются еще несколько эпизодов преступной деятельности подозреваемого, а также факты сокрытия преступлений руководством школы, которому сведения о непристойном поведении учителя ранее сообщали ученицы», — прокомментировали ситуацию в СК.