Учитель попытался поджечь школу в Симферополе | 360°

Эксклюзив 28 октября 2022, 16:31 Учитель попытался поджечь школу в Симферополе Бывший выпускник и учитель географии попытался поджечь школу в Симферополе

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Мужчина пришел к школе № 22 в Симферополе с канистрой бензина и попытался поджечь учебное заведение. Однако его задержали. Очевидец произошедшего заявил «360», что задержанным оказался учитель географии и бывший ученик этого учреждения.

Местный житель учился в школе, а спустя несколько лет устроился туда работать. Он преподавал предмет у восьмых и девятых классов.

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«Вел географию в школе № 22. <...> Ушел, потому что его обозвали шизиком. Был не особо приметным, после школы работал в магазине», — заявил собеседник «360».

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В четверг, 27 октября, мужчина пришел к школе с канистрой, начал обливать здание сзади и устроил поджог. Потом он пошел ко входу, чтобы залить опасной жидкостью крыльцо. Находившаяся сзади школы женщина быстро потушила огонь.

«Когда уже подходил к крыльцу, его встретил охранники. Его ударили, он упал, ему быстро связали ноги. Чуть позже приехала Росгвардия — примерно через пять-семь минут после того, как его связали. Это было в 14:32. В 17:00 приехала большая грузопассажирская машина полиции, еще Росгвардия и две патрульные машины», — добавил очевидец.

По его словам, у мужчины есть родители, но они живут далеко и с ним практически не общаются. Он добавил, что задержанный не стоял на учете в психоневрологическом диспансере.

Представители Росгвардии Крыма и города Севастополя уточнили, что ЧП произошло в поселке городского типа Аграрное.

«Находясь на маршруте патрулирования, наряд группы задержания получил информацию с пульта централизованной охраны о том, что неизвестный мужчина с канистрой проник на территорию школы и обливает фасад здания», — сказано в сообщении ведомства.

Росгвардейцы прибыли на место и задержали 23-летнего местного жителя, а потом передали его коллегам из полиции. В ведомстве добавили, что в канистре у мужчины находилась горючая жидкость.