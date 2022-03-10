Учитель погиб при уборке снега с крыши гимназии на Урале

В Тюменской области погиб учитель физкультуры частной школы. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональную Госинспекцию по труду.

По данным информагентства, физрук помогал убирать рабочему снег с крыши спортивного зала. В результате он упал с высоты более четырех метров и получил смертельную травму. Выяснилось, что ему не провели внеплановый инструктаж по охране труда на рабочем месте. Также его не ознакомили с возможными рисками на рабочем месте.