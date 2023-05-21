Происшествия 21 мая 2023, 19:57 Учитель из Вологды отправлял голые фото школьнице под предлогом рассказа о древних греках Mash: в Вологодской области историк прислал ученице голые фото для рассказа о греках РИА «Новости»

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Учитель истории из Вологодской области отправлял обнаженные фотографии ученице седьмого класса под предлогом рассказа о наготе древних греков. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, 44-летний мужчина работал в одной из школ Чагодощенского района. Помимо этого, он вел переписки со своими ученицами. Так, в общении с 14-летней девочкой учитель в подробностях рассказывал о человеческом теле и нагих греках. В итоге он начал присылать свои обнаженные фото и просил аналогичные взамен.

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В какой-то момент мать школьницы обнаружила подозрительную переписку и сразу же сообщила об этом полицейским. Завели уголовное дело, сейчас учитель под подпиской о невыезде. Коллеги подозреваемого отметили его высокую профессиональную квалификацию и заявили, что ранее таких случаев за ним не наблюдалось.