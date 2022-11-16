Эксклюзив 16 ноября 2022, 17:17 «Учитель не уследил». Отец утонувшей в бассейне новосибирской школьницы рассказал о случившемся Отец утонувшей в бассейне школьницы Хусенов: за дочерью не уследил учитель

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Родители новосибирской второклассницы, которая утонула в бассейне в школе, до сих пор не знают, как это произошло. Отец ребенка Фарид Хусенов в переписке с «360» предположил, что за девочкой не уследил учитель.

По его словам, дочь никогда до этого не ходила в бассейн, в том числе в школе.

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«Нам позвонили и сказали, что она захлебнулась водой и нужно ехать в больницу. Учитель не смог уследить за ребенком. Врачи пытались ей помочь всю ночь, наутро нам сказали, что девочку не удалось спасти», — рассказал Фарид Хусенов.

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Он добавил, что подробности происшествия неизвестны.

Как сообщила ранее пресс-служба СУ СК по Новосибирской области, младшеклассницу обнаружили в воде без сознания днем 15 ноября на уроке физкультуры. До медучреждения ее довезли живой, но в тяжелом состоянии, а там девочка умерла. Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Санкция по статье — до двух лет лишения свободы. Причины, условия и обстоятельства трагедии устанавливаются.