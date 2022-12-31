31 декабря 2022, 00:33
Учитель из Самары разбился в ДТП в Ульяновской области
Уважаемый учитель истории и обществознания самарской школы № 168 Алексей Васильев погиб в ДТП неподалеку от села Новоспасское в Ульяновской области. Об этом сообщил «Царьград».
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Авария случилась 29 декабря. Водитель LADA Granta попытался совершить обгон и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. Из-за удара легковушка отлетела KIA Seltos. В результате погиб водитель отечественной машины и ее пассажир — Алексей Васильев. Представители школы выразили свои соболезнования.
ДТП
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