Происшествия 31 декабря 2022, 00:33 Учитель из Самары разбился в ДТП в Ульяновской области

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Уважаемый учитель истории и обществознания самарской школы № 168 Алексей Васильев погиб в ДТП неподалеку от села Новоспасское в Ульяновской области. Об этом сообщил «Царьград».

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Авария случилась 29 декабря. Водитель LADA Granta попытался совершить обгон и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. Из-за удара легковушка отлетела KIA Seltos. В результате погиб водитель отечественной машины и ее пассажир — Алексей Васильев. Представители школы выразили свои соболезнования.