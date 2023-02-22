22 февраля 2023, 17:52
«Учитель года Москвы» снимал порно с детьми в стенах школы — СМИ
ИА Regnum: «Учитель года Москвы» снимал порно с ученицами в стенах школы
Лауреата конкурса «Учитель года Москвы», педагога одной из школ в районе Новогиреево заподозрили в изготовлении детской порнографии. Об этом сообщило ИА REGNUM со ссылкой на источник в полиции.
По информации издания, на 39-летнего мужчину завели сразу два уголовных дела. По версии следствия, учитель снимал порнографические ролики с ученицами школы, в которой работал.
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«<…> оперативникам уже известно как минимум о двух девочках, с которыми мужчина вступал в половую связь на камеру. Некоторые из таких видео были записаны в корпусах школы», — пишут журналисты.
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Собеседник агентства рассказал, что в интимные отношения с несовершеннолетними подозреваемый вступал с февраля 2020 года по апрель 2021 года. В ходе расследования также выяснилось, что летом 2019 года от действий педагога пострадала еще одна ученица.
По данным журналистов, подозреваемый несколько раз входил в «Топ-50 учителей России и СНГ».
Ранее сообщалось, что шестиклассникам из Москвы показали порно во время дистанционного урока. После этого родители учеников подали коллективное заявление в полицию.
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