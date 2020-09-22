Учитель до смерти избил школьницу в Китае

Отмечается, что школьница по имени Чжан не смогла верно ответить на два вопроса по математике. В качестве наказания за неправильные ответы, педагог поставил девочку на колени и начал дергать школьницу за уши и бить по голове.

Домой школьница вернулась с головокружением, ее госпитализировали. Позднее в больнице девочка скончалась.

По факту случившегося полиция начала проверку.