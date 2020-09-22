22 сентября 2020, 15:55
Учитель до смерти избил школьницу в Китае
В городе Гуанъюань в центральном Китае учитель математики до смерти избил 10-летнюю школьницу начальных классов за неправильные ответы на вопросы. Об этом сообщила «Экспресс газета» со ссылкой на зарубежное издание.
Отмечается, что школьница по имени Чжан не смогла верно ответить на два вопроса по математике. В качестве наказания за неправильные ответы, педагог поставил девочку на колени и начал дергать школьницу за уши и бить по голове.
Домой школьница вернулась с головокружением, ее госпитализировали. Позднее в больнице девочка скончалась.
По факту случившегося полиция начала проверку.