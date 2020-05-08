08 мая 2020, 18:12
Ученый-ветеран скончался за день до своего дня рождения
Василий Матвеевич Иванченко, известный советский ученый-экономист, скончался 7 мая в возрасте 100 лет. 9 мая ему должен был исполниться 101 год. Он не дожил всего один день. Об этом сообщил сайт kp.ru.
Ученый умер у себя дома, в квартире на Ленинском проспекте в Москве. Он заразился коронавирусом, с которым не смог справиться.
Пенсионер дважды сдавал тесты на Covid-19, в апреле и мае — оба результата оказались положительными. С конца апреля военный уже не мог вставать и самостоятельно передвигаться, семья наняла специальную сиделку, которая заботилась о тяжело больном ученом.
Сиделка нашла мужчину 7 мая. Он не подавал признаков жизни.