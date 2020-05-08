Ученый-ветеран скончался за день до своего дня рождения

Ученый умер у себя дома, в квартире на Ленинском проспекте в Москве. Он заразился коронавирусом, с которым не смог справиться.

Пенсионер дважды сдавал тесты на Covid-19, в апреле и мае — оба результата оказались положительными. С конца апреля военный уже не мог вставать и самостоятельно передвигаться, семья наняла специальную сиделку, которая заботилась о тяжело больном ученом.

Сиделка нашла мужчину 7 мая. Он не подавал признаков жизни.