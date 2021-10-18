Известный российский ученый Борис Арутюнов скоропостижно скончался в Москве. Ему стало плохо во время посещения храма священномученика Власия в Старой Конюшенной Слободе, куда он пришел на службу. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Мужчине пытались помочь прихожане, но не смогли. Что стало причиной смерти, не уточняется.

Борис Арутюнов — доктор технических наук, профессор, специалист по теплопередаче, термодинамике и газодинамике. Он родился в 1933 году в Баку, окончил Азербайджанский институт нефти и газа по специальности «машины и аппараты нефтеперерабатывающих заводов», позже поступил в аспирантуру МИХМ. В свое время преподавал в Алжирском национальном институте нефти и газа.

Он написал более 200 научных и методических работ, был членом диссертационного совета МИТХТ имени М. В. Ломоносова, членом организационного комитета международной теплофизической школы, а также членом совета РАН по теоретическим основам химической технологии.