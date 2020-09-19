Ученый пропал с исследовательского судна под Астраханью

Ведущий специалист исследовательского судна КС-36 пропал в Астраханской области. Ученый исчез, когда судно находилось на Карайском банке в дельте Волги. Сейчас спасатели разрабатывают план поиска.

Об исчезновении ведущего специалиста 19 сентября сообщил диспетчер Волго-Каспийского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

«Поступила информация о том, что при выполнении научно-исследовательского рейса на судне КС-36, принадлежащем ФГБНУ ВНИРО, на 170-м километре Карайского банка, 40 километрами ниже села Мултаново Володарского района Астраханской области, пропал ведущий специалист», — сообщила в Instagram пресс-служба ГУ МЧС России по Астраханской области.

Спасатели уже определились с планом поиска пропавшего ученого. Они планируют привлечь Астраханский линейный отдел МВД России на транспорте, Морспасслужбу, Службу природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области и специалистов других ведомств.