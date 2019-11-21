Ученые нашли погибших в кораблекрушении времен Тюдоров или Стюартов на берегу Уэльса

Археологам удалось найти скелеты шести человек у края скалы на территории графства Гламорган. Скелеты поднялись на поверхность из-за эрозии, которая разрушила слой почвы.

Обнаруженные останки лежали рядом, кроме тела молодого человека. Оно оказалось поодаль. Точный возраст скелетов нельзя установить без анализов. Однако исследователи предположили, что погибшие могли жить в эпоху Тюдоров (1485–1603 гг.) или Стюартов (17–18 век).

Предполагается, что команда судна похоронила погибших в море людей в первом удобном месте. Ученые из Университета Кардиффа хотят провести исследование останков и определить личности жертв.

Известно, что ранее на том же месте нашли захоронения 16 века.