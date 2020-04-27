Ученицу восьмого класса поймали с наркотиками в Санкт-Петербурге

Во время патрулирования сотрудники полиции остановили автомобиль такси и задержали ученицу школы. У нее изъяли 22 пакетика, в которых находилось кристаллообразное вещество. Специалисты выяснили, что это мефедрон.

По словам задержанной, пакетики принадлежат ее несовершеннолетнему знакомому. Подростков передали их родителям.