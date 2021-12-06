Ученицу начальной школы сбили на пешеходном переходе в Армавире

В Армавире на углу улицы Новороссийская и 30 лет Победы произошла авария. Водитель автомобиля марки Renault Logan сбил девятилетнюю девочку. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на отдел пропаганды БДД ОГИБДД Армавира.

По информации ведомства, в момент происшествия школьница переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии она получила сотрясение головного мозга и ушиб левого бедра. Медики оценивают ее состояние оценивается как средней тяжести.

Правоохранительным органам предстоит установить детали ДТП и опросить возможных свидетелей.