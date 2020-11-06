Ученица умерла во время урока в московской школе

В одной из московских школ умерла ученица, которая почувствовала себя плохо на уроке. Правоохранители уже начали проверку случившегося.

Об этом сообщили в пресс-службе московской прокуратуры. Там уточнили, что ученица 2009 года рождения умерла в школе на территории Южного административного округа

Прокуратура города Москвы организовала проверку в связи со смертью школьницы 2009 года рождения.

По предварительным данным, 6 ноября девочка почувствовала себя плохо во время урока. Вскоре после этого она скончалась. Причины смерти пока неизвестны.

«В ходе проверки, проведение которой поручено Нагатинской межрайонной прокуратуре, будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе о несовершеннолетних и охране их здоровья», — отметили в ведомстве.

Свою проверку начали и в Следственном комитете. Об этом сообщила РИА «Новости» старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова. Она отметила, что сейчас на месте происшествия работают эксперты, которые осматривают класс, а также опрашивают преподавателей и других сотрудников школы.