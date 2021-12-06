Ученица школы из Набережных Челнов выпала из окна после ссоры с одноклассником

Школьница из Набережных Челнов выпала из окна учебного заведения. Как сообщил «Интерфакс», со ссылкой на республиканскую прокуратуру, пострадавшую девочку срочно госпитализировали в одну из больниц.

По предварительным данным, перед падением из окна 12-летняя школьница о чем-то поспорила с одноклассником.

В больнице у девочки диагностировали различные травмы. Прокуратура начала проверку по факту случившегося. В ходе мероприятий сотрудники ведомства намерены выяснить все обстоятельства, которые привели к этому происшествию.